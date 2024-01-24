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«Нужно верить в волшебство». Райкович — о камбэке ЦСКА в матче с «Пари НН»

«Нужно верить в волшебство». Райкович — о камбэке ЦСКА в матче с «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (104:96, ОТ).

«Баскетбол – волшебная игра. Нужно верить в волшебство. Мы продолжали верить – и победили. Поздравляю «Нижний Новгород», они провели отличный матч, они отлично бросали издали: 17 из 35 – шикарный показатель. Мы играли неидеально, но боролись до конца. Такие матчи ещё будут. Важно продолжать верить в себя и в товарищей по команде», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги.

Эта победа стала 21-й для ЦСКА по итогам 24 матчей текущего сезона Единой лиги, армейцы возглавляют таблицу турнира. Для «Пари Нижний Новгород» это поражение стало 18-м при шести победах в нынешнем сезоне.

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