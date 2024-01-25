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«Обидно, так упустить победу». Сергей Елевич – о поражении «Пари НН» от ЦСКА

«Обидно, так упустить победу». Сергей Елевич – о поражении «Пари НН» от ЦСКА
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился впечатлениями от матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в котором принимали участие московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Этот матч просто вызывает восхищение. Но, конечно, где то обидно, что «Нижний» проиграл, потому что играли они очень здорово. Самое главное — растаскивали защиту соперника. Они стали играть намного лучше, чем во многих предыдущих матчах, потому что вернулись после травм игроки обоймы Хвостов и Воронцевич.

Нижегородцы были очень близки к успеху, но шесть с половиной секунд до окончания игры все в корне поменяли: пропустили свободный двухочковый, потом сделали вообще страшную потерю, и Уэйр забил дальний. А вели с разницей в пять очков. Потом уже, в овертайме, ЦСКА без серьезных усилий справился с морально подавленным соперником. Обидно, конечно, так упустить победу. Но выглядел «Нижний» очень достойно. Хочется поздравить его с хорошей игрой в матче с лидером», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы имели преимущество в три очка и владение за менее чем две секунды до конца основного времени, но допустили ошибку и позволили армейцам перевести игру в овертайм, где в дальнейшем уступили со счётом 96:104.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при трёх поражениях в регулярном чемпионате. «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 13-е место с шестью победами при 18 поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 96
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Уэйр - 30, Джекири - 17, Тримбл - 15, М'Бай - 13, Жан-Шарль - 10, Ухов - 8, Астапкович - 5, Руженцев - 4, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 22, Бабурин - 14, Понкрашов - 11, Воронцевич - 11, Ганькевич - 10, Хвостов - 9, Чадов - 6, Гафуров - 5, Ивлев - 4, Новакович - 2, Зоткин - 2, Беленицкий
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