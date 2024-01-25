«Обидно, так упустить победу». Сергей Елевич – о поражении «Пари НН» от ЦСКА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился впечатлениями от матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в котором принимали участие московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».

«Этот матч просто вызывает восхищение. Но, конечно, где то обидно, что «Нижний» проиграл, потому что играли они очень здорово. Самое главное — растаскивали защиту соперника. Они стали играть намного лучше, чем во многих предыдущих матчах, потому что вернулись после травм игроки обоймы Хвостов и Воронцевич.

Нижегородцы были очень близки к успеху, но шесть с половиной секунд до окончания игры все в корне поменяли: пропустили свободный двухочковый, потом сделали вообще страшную потерю, и Уэйр забил дальний. А вели с разницей в пять очков. Потом уже, в овертайме, ЦСКА без серьезных усилий справился с морально подавленным соперником. Обидно, конечно, так упустить победу. Но выглядел «Нижний» очень достойно. Хочется поздравить его с хорошей игрой в матче с лидером», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы имели преимущество в три очка и владение за менее чем две секунды до конца основного времени, но допустили ошибку и позволили армейцам перевести игру в овертайм, где в дальнейшем уступили со счётом 96:104.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при трёх поражениях в регулярном чемпионате. «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 13-е место с шестью победами при 18 поражениях.