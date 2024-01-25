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Тренер «Жальгириса» Тринкьери назвал лучшего оборонительного игрока Евролиги

Тренер «Жальгириса» Тринкьери назвал лучшего оборонительного игрока Евролиги
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Главный тренер литовского «Жальгириса» Андреа Тринкьери поделился мнением об атакующем защитнике сербского «Партизана» Кевине Пантере.

«Наверное, против Пантера сложнее всего защищаться в Евролиге. Я хотел бы назвать одну вещь, которую мы могли бы у него забрать, но у такого игрока ничего нельзя забрать.

Он сильная баскетбольная личность. Они («Партизан») знают, на что способны [с ним на площадке]. Тренер создал структуру, в которой во время игры он (Пантер) может делать много разных вещей.

Он может забросить трехочковый бросок с отшагиванием назад или сделать что-то другое. Он прототип современного комбо-гарда. Ларкин, Мицич, Пантер. Все эти игроки каждый год попадают в «Финал четырёх», – приводит слова Тринкьери Basket News.

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