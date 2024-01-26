«Он обматерил моего ассистента, такие игроки нам не нужны». Лукич — об уходе легионеров

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался о том, что за последние пару недель команду покинули сразу несколько легионеров.

«Почему клуб расстаётся с легионерами? Апич сам изъявил желание уйти. Мы не удерживаем в таких случаях. Аллен, я вам откровенно скажу, по ходу матча с «Самарой» обматерил моего коллегу Сергея Козина, который в той встрече выполнял роль главного тренера. Я сразу сказал генеральному менеджеру, что такие баскетболисты не нужны моей команде. Такое недопустимо никому.

Сейчас в «Пари НН» остались единомышленники. Это видно по действиям ребят, как они бьются друг за друга. При этом я не исключаю, что мы, возможно, подпишем кого-то на рынке свободных агентов. Мониторим ситуацию, но главное — здоровье», — приводит слова Лукича «Спорт-экспресс».