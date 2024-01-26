Лидер «Панатинаикоса» пропустит из-за травмы больше времени, чем предполагалось

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас получил ушиб приводящей мышцы на левой стопе в матче греческого чемпионата по баскетболу с «Олимпиакосом» и пропустит больше времени в связи с травмой, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает Basket News.

По данным источника, сперва предполагалось, что баскетболист пропустит в районе одной недели из-за травмы, но всё оказалось не так радужно, как казалось. Слукас пропустит минимум две недели и не поможет «Панатинаикосу» в Евролиге.

Ожидается, что Слукас вернётся в строй только к игре с турецким «Фенербахче», которая пройдёт 9 февраля.

На данный момент «Панатинаикос» занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги с 14 победами при девяти поражениях в регулярном чемпионате европейского чемпионата.

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