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«Виноваты многие». Сергей Панов — о поражении «Пари НН» от ЦСКА

«Виноваты многие». Сергей Панов — о поражении «Пари НН» от ЦСКА
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов поделился эмоциями от поражения своей команды в матче с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь я хотел бы отметить, что игра длилась не две секунды, а гораздо дольше, и на протяжении остальных 39 минут 58 секунд наша команда выглядела в высшей степени достойно. Если рассуждать по справедливости, то “Пари НН” чуть больше заслужил эту победу. Хотя, что скрывать, последние шесть секунд вполне тянут на мировой рекорд. Пожалуй, ещё никто не проигрывал и не отыгрывал такое большое количество очков за такой короткий отрезок. Так что мы с ЦСКА, надеюсь, вписали себя в историю (шутка).

Главное: в поражении ни в коем случае нельзя винить одного человека! В том конкретном фатальном эпизоде виноваты многие — и те, кто был на площадке, и те, кто находился рядом с ней. Команда есть команда — победы и проигрыши делятся поровну. Наверное, после того как Бабурин забил штрафные броски, буквально все поверили в успех — от игроков до болельщиков — и эта секундная эйфория обернулась очередным чудом имени ЦСКА», – приводит слова Сергея Панова пресс-служба «Нижнего Новгорода.

Напомним, нижегородцы имели преимущество в три очка и владение менее чем за две секунды до конца основного времени, но допустили ошибку и позволили армейцам перевести игру в овертайм, где уступили со счётом 96:104.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при трёх поражениях в регулярном чемпионате. «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 13-е место с шестью победами при 18 поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 96
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Уэйр - 30, Джекири - 17, Тримбл - 15, М'Бай - 13, Жан-Шарль - 10, Ухов - 8, Астапкович - 5, Руженцев - 4, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 22, Бабурин - 14, Понкрашов - 11, Воронцевич - 11, Ганькевич - 10, Хвостов - 9, Чадов - 6, Гафуров - 5, Ивлев - 4, Новакович - 2, Зоткин - 2, Беленицкий
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