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«Барселона» чуть не отыгралась с «-21» и другие результаты Евролиги 26 января

«Барселона» чуть не отыгралась с «-21» и другие результаты Евролиги 26 января
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26 января проходили заключительные матчи 23-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Франции, Италии, Испании, Сербии и Литвы.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 26 января в Евролиге:

«Анадолу Эфес» — «Монако» — 78:80;
«Олимпия Милан» — «Барселона» — 74:70;
«Баскония» — «Валенсия» — 62:77;
«Партизан» — «Жальгирис» — 81:72.

Напомним, по завершении 23-го тура Евролиги мадридский «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги. Каталонская «Барселона» занимает второе место, но сравнялась по результату с итальянской «Виртус Болоньей» – 15 побед при восьми поражениях.

Отметим, что «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
26 января 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 80
Монако
Монако, Монако
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Османи, Oturu, Willis, Jones
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
26 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
74 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Олимпия Милан: Ло, Макгрудер, Пойтресс, Бортолани, Мелли, Напьер, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
26 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
62 : 77
Валенсия
Валенсия, Испания
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Theodore, Монеке
Валенсия: Харпер, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Робертсон, Дэвис, Оджелей, Пэнгос
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
26 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
81 : 72
Жальгирис
Каунас, Литва
Партизан: Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
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