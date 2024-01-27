«Барселона» чуть не отыгралась с «-21» и другие результаты Евролиги 26 января

26 января проходили заключительные матчи 23-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Франции, Италии, Испании, Сербии и Литвы.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 26 января в Евролиге:
«Анадолу Эфес» — «Монако» — 78:80;
«Олимпия Милан» — «Барселона» — 74:70;
«Баскония» — «Валенсия» — 62:77;
«Партизан» — «Жальгирис» — 81:72.
Напомним, по завершении 23-го тура Евролиги мадридский «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги. Каталонская «Барселона» занимает второе место, но сравнялась по результату с итальянской «Виртус Болоньей» – 15 побед при восьми поражениях.
Отметим, что «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
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