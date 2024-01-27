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Тренер «Автодора» — о матче с УНИКСом: в первом круге мы не уступали им большую часть игры

Тренер «Автодора» — о матче с УНИКСом: в первом круге мы не уступали им большую часть игры
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«УНИКС — чемпион прошлого сезона, а также одна из сильнейших команд Единой лиги на данный момент. Они проповедуют силовую манеру игры и укомплектованы высококлассными баскетболистами на всех позициях. Нам предстоит очень тяжёлый матч.

Мы хорошо сыграли против УНИКСа в первом круге. На протяжении большей части встречи в Саратове «Автодор» не уступал действующим чемпионам в агрессивности, скорости и на равных соперничал с ними на этом отрезке. Надеюсь, в субботу нам удастся повторить тот баскетбол, который команда продемонстрировала в первом матче.

У нас было два дня на подготовку. Нам нужно выйти на площадку свежими и постараться соответствовать их уровню жёсткости, поскольку этот аспект станет одним из определяющих», — приводит слова Богичевича сайт Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 18:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
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