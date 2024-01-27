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20-летний Сохан первым среди игроков «Сан-Антонио» повторил достижение Джинобили 2008 года

20-летний Сохан первым среди игроков «Сан-Антонио» повторил достижение Джинобили 2008 года
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Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Джереми Сохан продемонстрировал отличное выступление в победном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:100).

20-летний баскетболист набрал в матче 31 очко, реализовав четыре трёхочковых броска, совершил 14 подборов и отдал две результативных передачи. За последние 16 лет ни одному игроку «Сан-Антонио Спёрс» не покорялось подобное статистическое достижение.

Последним игроком «Сан-Антонио Спёрс», продемонстрировавшим подобную статистику, был легендарный Ману Джинобили в 2008 году.

Джинобили провёл всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Сан-Антонио Спёрс» и завоевал с командой четыре чемпионских титула.

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