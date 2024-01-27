«Партизан» и «Голден Стэйт» могут провести товарищеский матч в память о Деяне Милоевиче

Президент белградского «Партизана» Остоя Михайлович сообщил о намерении провести товарищеский матч с командой Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы почтить память скончавшегося на прошлой неделе ассистента главного тренера «Уорриорз» Деяна Милоевича.

«Да, мы действительно намерены пригласить «Голден Стэйт» сыграть товарищеский матч под открытым небом. Матч будет посвящён памяти Деяна Милоевича.

Скоро у нас будет заседание исполнительного комитета клуба, где мы будем подробнее обсуждать эту идею. Милоевич оставил большой след в «Партизане», поэтому мы также обсудим идею о том, что «Партизан» должен ежегодно посвящать ему одну игру.

Если это произойдёт, и это будет очень интересно, я действительно думаю, что мы проведём этот матч», — приводит слова Михайловича B92.

Милоевич выступал в составе белградского клуба с 2004 по 2006 год. С 2021 по 2024 год он был помощником Стива Керра в «Голден Стэйт Уорриорз».

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