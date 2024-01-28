Российский баскетболист «Реала» Егор Дёмин стал обладателем личной награды

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский защитник мадридского «Реала» Егор Дёмин, выступающий за команду U18, стал самым ценным игроком (MVP) второго дня турнира Adidas Next Generation Tournament.

Фото: euroleaguebasketball.net

«Реал» провёл две игры во втором игровом дне турнира, который проходит в Подгорице (Черногория). Российский баскетболист в среднем забрасывал по 15,5 очка и отдавал четыре результативные передачи.

В минувшем сезоне молодёжного чемпионата Испании Дёмин набирал в среднем 14,1 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 3,6 результативной передачи за игру.

Осенью 2023 года портал nbadraftroom опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. 17-летний Егор Дёмин расположился на 38-й строчке в списке.

Ранее Дёмин установил личный рекорд по трёхочковым броскам.