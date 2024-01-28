Баскетболистки УГМК отыгрались с «-13» в финале Кубка России
Поделиться
Завершился финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин, в котором встречались УГМК и курское «Динамо». Победу одержали баскетболистки из Екатеринбурга со счётом 70:65 (14:14, 11:24, 21:21, 24:6).
Примечательно, что УГМК уступали в счёте с разницей в 13 очков перед началом заключительной четверти.
Самыми результативными игроками встречи стали Александрия Бентли иа Промис Амукамара — по 16 очков, дабл‑дабл оформила Кейла Торнтон (12 очков и 13 подборов).
УГМК завоевал трофей 11‑й раз в истории.
Третье место заняла «Самара», которая оказалсь сильнее «Надежды» после овертайма — 71:68.
Комментарии
- 28 января 2024
-
20:34
-
19:55
-
19:19
-
19:07
-
18:59
-
18:53
-
18:02
-
17:29
-
17:05
-
16:30
-
15:53
-
15:28
-
14:47
-
14:37
-
13:55
-
13:33
-
13:09
-
12:32
-
12:17
-
11:54
-
11:39
-
11:25
-
10:37
-
10:22
-
10:06
-
09:52
-
09:27
-
09:08
-
08:51
-
08:20
-
06:08
-
05:20
-
00:33
-
00:08
- 27 января 2024
-
23:54
Партнерский контент