Баскетболистки УГМК отыгрались с «-13» в финале Кубка России

Завершился финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин, в котором встречались УГМК и курское «Динамо». Победу одержали баскетболистки из Екатеринбурга со счётом 70:65 (14:14, 11:24, 21:21, 24:6).

Примечательно, что УГМК уступали в счёте с разницей в 13 очков перед началом заключительной четверти.

Самыми результативными игроками встречи стали Александрия Бентли иа Промис Амукамара — по 16 очков, дабл‑дабл оформила Кейла Торнтон (12 очков и 13 подборов).

УГМК завоевал трофей 11‑й раз в истории.

Третье место заняла «Самара», которая оказалсь сильнее «Надежды» после овертайма — 71:68.