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Пятый трипл-дабл Алексея Шведа в чемпионате Китая помог «Шаньси» одержать победу

Пятый трипл-дабл Алексея Шведа в чемпионате Китая помог «Шаньси» одержать победу
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Сегодня, 29 января, состоялся матч чемпионата Китая между командами «Шаньси Лунгс» и «Сычуань». «Шаньси Лунгс» в нервной концовке одержал победу со счётом 123:117. Российский защитник «Шаньси» Алексей Швед отметился трипл-даблом, который стал для него пятым в чемпионате Китая.

В прошедшем матче россиянин записал на свой счёт 21 очко, 10 подборов и 11 результативных передач. Также он провёл 34 минуты и 59 секунд на паркете, совершил один перехват и допустил три потери. И ещё немного статистики Шведа в этой встрече: 8/18 реализованных бросков с игры (2/10 трёхочковые), а также 3/5 реализованных штрафных.

В данный момент «Шаньси Лунгс» находится на 11-й строчке чемпионата Китая по баскетболу. «Сычуань» располагается на последней, 20-й позиции.

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