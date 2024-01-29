Генменеджер «Партизана» высказался по поводу возможной домашней игры с «Голден Стэйт»

Генеральный менеджер сербского «Партизана» Зоран Савич прокомментировал информацию о возможном матче с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз».

«Вам важнее поговорить с НБА на этот счёт. Они уже знают, с кем и где будет играть «Голден Стэйт» в следующем сезоне и во время предсезонки. Поэтому организовать матч непросто. Домашняя игра с командой НБА была бы невероятным подарком для наших болельщиков. Увидеть, как команда НБА играет здесь впервые в истории, было бы фантастически», — приводит слова Савича Basket News.

Напомним, ранее президент белградского клуба Остоя Михайлович сообщил о намерении провести эту встречу, чтобы почтить память скончавшегося ассистента главного тренера «Голден Стэйт» Деяна Милоевича.

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