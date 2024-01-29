Тренер «Зенита» Паскуаль назвал причины неожиданного поражения в матче с «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, почему его подопечные уступили в матче с аутсайдером Единой лиги ВТБ командой «Пари Нижний Новгород» (64:68).

«Соперники были лучше нас, мы не были сконцентрированы, мы не попадали броски, делали слишком много потерь. Слишком плохие первые 20 минут, прошу прощения за них, невозможно понять, что это было.

Во второй половине мы играли лучше, постарались победить, были шансы на это. Но в ситуациях, когда ты проигрывал так, как мы, нужно всё делать идеально. А мы так не делали — мазали штрафные, мазали лэй-апы, отдавали подборы в защите, не использовали ситуации. Мы не смогли победить, вот и всё», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».