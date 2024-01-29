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«Парма» уверенно одолела «Минск» в матче Единой лиги

«Парма» уверенно одолела «Минск» в матче Единой лиги
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Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между белорусским «Минском» и пермской «Пармой». Встреча прошла на арене «Минск-Арена». Гости одержали победу со счётом 88:59.

Первая четверть закончилась с небольшим перевесом в пользу «Пармы» — 20:18. К большому перерыву пермская команда здорово упрочила своё преимущество и вела с разницей в 13 очков. По итогам третьей десятиминутки это преимущество увеличилось ещё на девять очков. В конце концов «Парма» одолела «Минск» с разницей в 29 очков.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий минчан Джарред Огунгбени-Джексон, набравший 23 очка.

«Минск» находится на последней, 14-й строчке турнирной таблицы Единой лиги, не выиграв ни одного матча. «Парма» располагается на пятой позиции.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
29 января 2024, понедельник. 19:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
59 : 88
Парма
Пермский край
Минск: Огунгбени-Джексон - 23, Зечевич - 9, Коско - 7, Дуду - 6, Мотовилов - 4, Щербаков - 3, Близнюк - 3, Борисевич - 2, Чебашек - 2, Стубеда
Парма: Соломон - 21, Джонсон - 18, Брайс - 16, Риз - 10, Ильницкий - 8, Абдулбасиров - 6, Платунов - 5, Халтурин - 2, Морозов - 2, Тучков, Чебуркин
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