«Парма» уверенно одолела «Минск» в матче Единой лиги

Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между белорусским «Минском» и пермской «Пармой». Встреча прошла на арене «Минск-Арена». Гости одержали победу со счётом 88:59.

Первая четверть закончилась с небольшим перевесом в пользу «Пармы» — 20:18. К большому перерыву пермская команда здорово упрочила своё преимущество и вела с разницей в 13 очков. По итогам третьей десятиминутки это преимущество увеличилось ещё на девять очков. В конце концов «Парма» одолела «Минск» с разницей в 29 очков.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий минчан Джарред Огунгбени-Джексон, набравший 23 очка.

«Минск» находится на последней, 14-й строчке турнирной таблицы Единой лиги, не выиграв ни одного матча. «Парма» располагается на пятой позиции.