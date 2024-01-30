«Мы не собираемся останавливаться». Мартин — о попадании «Енисея» в плей-офф

Баскетболист «Енисея» Джеремайя Мартин прокомментировал попадание красноярской команды в топ-6 по итогам первого этапа Единой лиги ВТБ, которое гарантирует участие в плей-офф.

«Это очень крутые ощущения. Мы выполнили задачу на первую часть сезона, сделали того, чего хотели добиться. Однако мы не собираемся останавливаться, впереди еще много игр и задач, которые мы хотим выполнить. Впереди еще три игры до Матча Всех Звёзд. Затем мы фокусируемся на том, чтобы сделать звездный уикенд максимально интересным для болельщиков, при этом не навредить себе травмами или еще чем-то. После него будем продолжать работать дальше», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Енисей» примет участие в плей-офф Единой лиги ВТБ впервые с 2022 года. В рамках второго этапа регулярного чемпионата красноярская команда сыграет против ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива-Кубани», «Зенита» и «Пармы».