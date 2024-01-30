Мартин: для меня большая честь представлять «Енисей» на Матче всех звёзд Единой лиги

Баскетболист «Енисея» Джеремайя Мартин прокомментировал своё попадание на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Я очень благодарен Богу. Это очень большая честь и большое достижение для меня быть избранным среди лучших игроков и представлять «Енисей» на Матче Всех Звезд.

У меня был опыт участия в Матчах Звезд, когда я учился в старшей школе и в колледже. Это всегда очень веселое мероприятие с огромным количеством положительных эмоций. Но самое главное — это признание от коллег, профессионалов, от прессы, от болельщиков, что признают твой уровень игры. И повторюсь еще раз — это большая честь для меня.

Придумаем ли несколько ярких домашних заготовок на МВЗ с Ксэвьером Рэтаном-Мэйзом? Будет зависеть от того, выберут ли нас тренеры в одну команду или нет. Пока мы ничего особенного не планировали. Но самое главное — это насладиться этим мероприятием и получить удовольствие от нахождения в компании такого большого количества хороших игроков. Я думаю, в такой дружеской компании мы сможем что-то организовать», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч Всех Звезд Единой лиги пройдет 18 февраля в Москве.