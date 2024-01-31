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Американский баскетболист «Локо» Акун-Пёрселл: в России тихо и мирно

Американский баскетболист «Локо» Акун-Пёрселл: в России тихо и мирно
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Форвард «Локомотива-Кубани» Девон Акун-Пёрселл поделился мнением о России.

«Как мне в России? Да нормально. Как по мне — тихо и мирно. Зимой, конечно, холодновато. Но не надо забывать, что я учился в колледже в Иллинойсе, так что сугробами и морозами меня не удивить.

В Краснодаре мне очень понравилось. В «Локо» очень профессионально всё выстроено. Хорошие тренеры, игроки, медицинская служба, сотрудники офиса. Все на одной волне, очень чётко взаимодействуют.

Для меня, как человека, который приехал с другой стороны земного шара, это очень важно», — сказал Акун-Перселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетболист выступает за «Локомотив-Кубань» с 2022 года. В нынешнем сезоне он был признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ, а также выбран в качестве участника Матчах Всех Звёзд.

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