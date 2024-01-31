«Моя цель — вернуться в НБА». Интервью с баскетболистом «Локомотива» Акун-Пёрселлом

«Локомотив-Кубань» не первый год является командой, которая входит в топ-4 Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне клуб дошёл до финала и, очевидно, не намерен останавливаться на достигнутом. Старт нынешнего сезона у краснодарцев получился не самым удачным, но команда смогла исправить ситуацию и одержала 17 побед в последних 20 встречах. Одним из лидеров «Локо» является американский форвард Девон Акун-Пëрселл. В рамках этого сезона он уже был признан MVP ноября, а также выбран для участия в Матче всех звёзд. «Чемпионат» поговорил со звездой кубанцев.

Детство и НБА

Девон Акун-Пëрселл Фото: vtb-league.com

— Болельщики не так много знают о тебе. Расскажи, как ты попал в баскетбол?

— Сколько себя помню, у меня всё время был мяч в руках. И я всегда был высоким ребёнком — уже в средней школе вымахал за 190 см. С такими габаритами надо было что-то делать — и баскетбол отлично для этого подошёл.

На первом курсе колледжа произошло событие, которое поменяло моё отношение к баскетболу. Умерла бабушка Клэр, которая меня растила. Ну, то есть родители-то у меня были, но бóльшую часть времени в детстве был под присмотром бабушки. И когда её не стало, я решил, что в память о ней должен выбрать дело жизни и добиться в нём успеха. Поэтому начал заниматься баскетболом по-настоящему серьёзно — до этого вытягивал чисто на антропометрии и физике. Как следует сфокусировался и, можно сказать, вставил себе батарейку.

Так что после двух лет в небольшом колледже Восточной Оклахомы меня пригласили в организацию посерьёзнее — «Иллинойс Стейт».

— Много ли друзей из NCAA у тебя осталось?

— Немало. Пэрис Ли, который сейчас играет за АСВЕЛ, Деонтей Хоукинс, Дешон Найт. Я остаюсь на связи со всеми хорошими людьми, с которыми меня сводит карьера — будь то игроки или сотрудники клуба.

— Некоторые сравнивают Единую лигу ВТБ как раз с NCAA. Насколько это близко к правде?

— В Америке баскетбол, вообще, сильно отличается от европейского. Но, пожалуй, то, во что играют в NCAA, действительно ближе к Единой лиге ВТБ, чем баскетбол НБА.

— Ты сыграл семь матчей в НБА. Успел проникнуться атмосферой сильнейшей лиги мира?

— Да. Это было очень поучительно. Думаю, я мог бы получить гораздо больше времени в НБА. Но и то, что было, дало мне очень хороший опыт. Ты быстро и многому учишься, когда играешь против Кевина Дюранта, Леброна Джеймса. А мой первый матч в лиге был как раз против Леброна.

— Ты играл в «Денвер Наггетс» бок о бок с Николой Йокичем и под началом тренера Майка Мэлоуна. Что можешь о них рассказать?

— Два великих человека. Мэлоун — прекрасный тренер, очень честный и прямолинейный. Йокич — настоящий лидер. Его интересует только победа. Ну, ещё его близкие и, конечно, лошади. А так ему даже баскетбол не интересен. И тем более — популярность, фанаты, социальные сети. Я совершенно не удивлён, что он уже два раза выиграл титул MVP в лиге.

— Ты рад тому, что «Денвер» выиграл чемпионат?

— Определённо, да. Мэлоун очень тщательно выстраивал команду много лет. И я тоже немного побыл частью этого процесса. Да и вообще, здорово видеть, как такие команды добиваются успеха. В прошлом сезоне каждый игрок внёс свой вклад в чемпионство — это по-настоящему круто.

— Есть ли у них шансы защитить титул?

— Думаю, да. Немного стоит опасаться «Клипперс» и, если заглянуть в другую конференцию, «Бакс». Помимо них, вряд ли кто-то доставит «Денверу» сложности. Джамал Мюррей всегда отлично играет в плей-офф. Ну, а Йокич — это Йокич.

— В «Денвере» у тебя остались друзья?

— Приятелем из нынешнего состава я могу назвать разве что Мюррея. А тех, кого могу назвать друзьями, уже обменяли в другие команды — Торри Крэйга, Монте Морриса, Джарреда Вандербилта.

— Ещё хочешь вернуться в НБА?

— Конечно! Это моя цель!

В России тихо и мирно

Девон Акун-Пëрселл Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

— Долго размышлял, прежде чем принять предложение «Локомотива-Кубань»?

— До того момента, как поступило предложение от «Локо», я о Единой лиге ВТБ особо ничего не знал. За пару лет до этого ко мне обращались из саратовского «Автодора», но им я сразу отказал. При этом у меня есть несколько хороших приятелей, которые в разное время играли в России — Окаро Уайт, Айзея Канаан, Джонатан Мотли. Когда Мотли узнал, что меня зовёт «Локо», то сказал мне: «Конечно, соглашайся!» Так что размышлял я недолго. Тем более что после травмы мне нужна была команда, где я мог бы показать, что полностью восстановился и готов играть на своём уровне.

— Каковы были твои первые впечатления от Краснодара?

— Мне очень понравилось. В «Локо» очень профессионально всё выстроено. Хорошие тренеры, игроки, медицинская служба, сотрудники офиса. Все на одной волне, очень чётко взаимодействуют. Для меня как человека, который приехал с другой стороны земного шара, это очень важно. Мне не нужно волноваться ни о каких бытовых мелочах — просто выходи и выигрывай. Это на самом деле очень здорово. Я счастлив быть частью «Локо».

— А как тебе в России в целом?

— Да нормально. Как по мне — тихо и мирно. Зимой, конечно, холодновато. Но не надо забывать, что я учился в колледже в Иллинойсе, так что сугробами и морозами меня не удивить.

— Что ты обычно делаешь в свободное время?

— Играю в видеоигры.

— В какие?

— Call of Duty. Честно признаться, я больше ничем в свободное время и не занимаюсь.

— Какие-нибудь русские слова знаешь?

— Несколько: «привет», «как дела», «хорошо», «пока», «спасибо», «пожалуйста», «нет». Ещё несколько неприличных знаю, но не скажу.

— Ощущаешь любовь краснодарских болельщиков?

— Конечно. Думаю, они всех нас любят. Я, в принципе, понимаю, за что они могут любить меня — за мои данки и сумасшедшие броски издали, которые у меня иногда залетают. Но я здесь всё-таки не для этого. Не могу отвлекаться на любовь трибун. Не могу отвлекаться, если мне не понравится, что делают арбитры. Я должен быть сконцентрирован только на том, что могу контролировать. А это — усердно тренироваться и максимально выкладываться на площадке. Потому что наша цель — выиграть каждый следующий матч.

— Тебя иногда видят с девушкой. Она живёт в Краснодаре?

— Нет, Одри приезжала на месяц в ноябре и до этого ещё раз в феврале. А сейчас она улетела обратно в США. Там у нас две собаки — бульдог по имени Танк, а также Найла — помесь лабрадора с биглем. Так что Одри постоянно волновалась, как там наши собаки без неё. Но после Матча всех звёзд я планирую слетать домой и привезти её сюда до конца сезона.

— А что она думает о Краснодаре?

— Год назад, в феврале, ей тут очень не понравилось. Наверное, дело было в том, что мы целыми днями сидели у меня в тёмной квартире, да и на улице было холодно и темно. И Одри такая: «Ой, что-то я Россию не особенно вывожу». Но во второй раз, в ноябре, она познакомилась с подругой Джейлена Бэрфорда, с жёнами других игроков, с девушками, работающими в клубе — в общем, навела социальные мосты. И ей уже было здесь гораздо комфортнее. Так что она даже иногда спрашивает: «Ну что, скоро ты уже заберёшь меня в Краснодар?»

После второго места почувствовали, что теперь победы сами собой в руки приплывут

Девон Акун-Пëрселл Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив»

— Поговорим о сезоне «Локомотива». С чем, на твой взгляд, связан такой слабый старт команды после серебряных медалей прошлого года?

— Большую роль сыграло то, что я пропустил несколько матчей после травмы в финале Суперкубка. Ещё Бэрфорду пришлось срочно улететь в США оформлять документы. Плюс, наверное, почувствовали, что после второго места в прошлом году теперь победы сами собой в руки приплывут. Вот и получили четыре поражения в пяти первых матчах.

— «Локо» в этом сезоне шесть раз сыграл с командами из топ-4 и выиграл пять из этих матчей. Однако не всё получается с командами из нижней части таблицы. Почему против фаворитов вы играете сильнее?

— Как это видится мне — против команд посильнее мы выходим с одной общей мыслью — надо победить. И каждый из нас в каждом эпизоде ищет наилучшее для команды решение. А когда фавориты в матче мы, некоторые — не все, но некоторые — иногда начинают играть на свою статистику. Или делать что-то ради красоты, а не ради результата: всякие сложные броски, ненужные степбэки и тому подобное. Когда же мы выходим против больших соперников, то с первых секунд на одной волне. И когда играем как команда, в лиге нет никого сильнее нас.

— Как тебе работается под началом Александра Секулича?

— Отлично! Он прекрасный тренер. Не из тех, знаете, что постоянно орут и всё такое. Безусловно, если ты облажаешься, Саша тебе задаст жару. Но он всё правильно понимает. С ним всегда можно свободно поговорить — и далеко не только о баскетболе. Он не загоняет нас в какие-то схемы. Наоборот, ищет лучшие способы применить то, что мы умеем. Например, он никогда не отправит Сашу Щербенёва бороться за подборы. Он скажет ему разыгрывать пик-н-роллы и всякие другие комбинации, которые позволят ему развивать его сильные стороны. Так что, думаю, о таком тренере игроки мечтают.

— Окаро Уайт сказал, что Секулич вполне мог бы работать в НБА.

— Я на 100% согласен.

— В ноябре тебя признали самым ценным игроком месяца в Единой лиге ВТБ — через три года после того, как кто-то из «Локо» получал такую награду. Какие чувства испытываешь по этому поводу?

— Я не ожидал что-то такое получить. В том плане, что просто об этом не думал. Понимал, что играю хорошо, что команда побеждает. Но я выхожу на паркет не за персональными призами. Конечно, здорово, когда тебя признают MVP. У меня это не первый раз в карьере, и это приятное ощущение. Но по-настоящему меня волнуют только результаты команды. В ноябре-декабре «Локо» выиграл что-то типа 14 матчей из 15 — и вот это принесло мне гораздо больше радости, чем приз MVP месяца.

— «Локо» в этом году выиграл все матчи на домашней площадке, кроме одного. А ведь ещё в прошлом сезоне команда проигрывала чуть ли не каждую вторую игру в Краснодаре. Что изменилось?

— Да, я тоже обратил внимание, что в прошлом году мы очень плохо выступали на своей площадке. И меня это, если честно, бесило. Я привык играть в командах, которые выигрывают дома, ну, скажем, 90% матчей. Но я пришёл посреди сезона, и мой голос в команде ещё не звучал так громко. А когда понял, что остаюсь в «Локо», то принял эту проблему очень близко к сердцу. Если мы играем дома, то обязаны выложиться полностью — но не дать сопернику увезти победу с нашей арены. Хочется верить, что партнёры видят моё отношение, уважают его и это их мотивирует.

— Как ты отреагировал на известие о том, что тебя включили в состав участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2024?

— Что-то такое я предвидел после того, как получил награду ноябрьского MVP. Немного надеялся, что про меня забудут и я смогу на недельку больше провести в США в этой паузе. Но выбрали так выбрали. Я настроен по-честному отблагодарить лигу за это доверие. В моей профессиональной карьере это первый Матч звёзд, и думаю, что это будет очень интересный опыт.

— В «Локо» на больших минутах играет много молодых игроков: Владислав Емченко, Андрей Мартюк, Александр Щербенёв, Кирилл Елатонцев и другие. Как тебе с ними играется?

— Отлично. Они голодны до побед, у них есть драйв, правильная рабочая этика и огромное желание становиться лучше. Да и ребята приятные. С молодыми обычно только одна проблема — они нестабильны. Поэтому я всегда на их стороне, даю конструктивную критику, всегда похвалю, когда есть за что. И напоминаю, что всегда есть куда прогрессировать. То, что ты сделал вчера, завтра уже будет неважно. Если ты набрал 20 очков — всё равно в следующий раз можно лучше. Если набрал одно очко — у тебя обязательно будет ещё шанс. Мартюк, к примеру, всегда внимательно слушает. И посмотрите, на какой уровень он вышел!

— Кто для тебя самый принципиальный соперник в Единой лиге ВТБ?

— Медиа рисуют картинку, будто главный для «Локо» соперник — это ЦСКА. Но, на мой взгляд, в нашем противостоянии всё же нет какого-то особенного накала. Я стараюсь на любого соперника настраиваться как на самого принципиального. Хотя, чего скрывать, у УНИКСа всегда по-особенному приятно выиграть — из-за прошлогоднего финала.

Хотя в регулярном чемпионате всё равно нет такого накала, как в плей-офф. Да, сейчас тоже приятно выигрывать, мы нарабатываем игровые связи и всё такое. Но когда начнутся игры на вылет — пойдёт совсем другая игра. Даже не баскетбол, а хоккей или регби. Как будто кто-то тумблер переключил.

— Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы выиграть титул?

— Если говорить о том составе, которым мы сейчас располагаем, то нам нужно обрести более полное понимание своих возможностей. Каждый в команде должен чётко знать свою роль, свои способности и то, чего от него ждёт команда. И ещё нужно играть в баскетбол «следующего эпизода», когда важно только то, что произойдёт в ближайшие несколько секунд. Нельзя зацикливаться на том, что осталось в прошлом.

Вот, к примеру, мы на днях проиграли в «Нижнему Новгороду». Что поделать, так бывает. Невозможно выиграть все матчи до единого. Никто не идеален. Поэтому единственное, что важно — это твоя реакция на это поражение. То, какой урок ты из этого извлечёшь. Как поработаешь над слабыми сторонами, которые выявило это поражение. Если каждый в команде понимает, что от него требуется, если каждый готов выложиться на максимум — именно это и приводит к успеху.