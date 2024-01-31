Акун-Пёрселл: в противостоянии «Локомотива» и ЦСКА нет какого-то особенного накала

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл назвал команду, которую считает принципиальной для краснодарцев в Единой лиге ВТБ.

«Медиа рисуют картинку, будто главный для «Локо» соперник — это ЦСКА. Но, на мой взгляд, в нашем противостоянии всё же нет какого-то особенного накала. Я стараюсь на любого соперника настраиваться как на самого принципиального. Хотя, чего скрывать, у УНИКСа всегда по-особенному приятно выиграть — из-за прошлогоднего финала», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетболист выступает за «Локомотив-Кубань» с 2022 года. В нынешнем сезоне он был признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ, а также выбран в качестве участника Матча всех звёзд.