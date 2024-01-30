Рики Рубио, покинувший НБА, провёл первую тренировку с «Барселоной»

Испанский разыгрывающий Рики Рубио провёл первую тренировку с основным составом «Барселоны».

Соответствующее видео появилось в Сети.

Напомним, 33-летний Рубио получил разрешение на тренировки вместе с каталонским клубом, за который он выступал с 2009 по 2011 год, чтобы набрать необходимую физическую форму. Прошлым летом испанский баскетболист объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года.

В начале января Рубио объявил об уходе из Национальной баскетбольной ассоциации, в которой выступал с 2011 года. Последним клубом Рубио был «Кливленд Кавальерс», к которому он присоединился в 2021 году.

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