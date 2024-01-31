Дэмьен Лиллард высказался о возможном возвращении в «Портленд»

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард признался, что не исключает своего возвращения в «Портленд Трэйл Блэйзерс», где он начинал профессиональную карьеру. В клубе из Портленда Дэмьен провёл 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я вижу, что ещё настанет время, когда я буду играть за «Трэйл Блэйзерс». Но это произойдёт не сейчас. Я выступаю за «Бакс». Чтобы достичь того, чего мы хотим достичь, в этом нужно быть полностью заинтересованным. Меня обменяли, и я полностью сосредоточен на том, чтобы попытаться добиться успеха здесь», — приводит слова Лилларда сервис NBA Buzz со ссылкой на журналиста Аарона Дж. Фентресса.

«Портленд» и «Милуоки» сыграют друг с другом 1 февраля. Матч начнётся в 6:00 мск.

Встреча Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера перед матчем: