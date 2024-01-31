«Он находится в состоянии Джордана, Леброна, Коби». Кидд — о Дончиче

Главный тренер клуба «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд поделился мнением о словенском разыгрывающем своей команды Луке Дончиче.

«Он находится в состоянии Майкла Джордана, лучшего из всех баскетболистов, Леброна, Коби. «Даллас» никогда не имел такого игрока, который совершает непостижимое в 24-летнем возрасте.

Про себя я сказал, что он лучше Дирка Новицки. Он делает то, что Дирк никогда не смог бы сделать, и теперь есть возможность собрать вокруг Дончича нужных людей, чтобы в конечном итоге выиграть чемпионат.

Этому молодому человеку 24 года, и он бьёт все рекорды. Он победитель, и его конечная цель — выиграть чемпионат. И он добьётся этого, он выиграет несколько чемпионств», — приводит слова Кидда ESPN.