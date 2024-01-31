Виктор Вембаньяма назвал двух лучших игроков НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма назвал тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и лёгкого форварда команды «Финикс Санз» Кевина Дюранта лучшими игроками, за которыми он наблюдал.

«Я наблюдал за множеством разных игроков, а не за одним. Но в последнее время, за последние пару лет, я бы сказал, что Яннис Адетокунбо и Кевин Дюрант — лучшие игроки, за которыми я наблюдал», — приводит слова Вембаньямы NBA on TNT.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на последнем драфте. В сезоне-2022/2023 игрок выступал за французский клуб «Метрополитан 92» и стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда встречалась с «Монако» и проиграла в серии со счётом 0-3.