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Виктор Вембаньяма назвал двух лучших игроков НБА

Виктор Вембаньяма назвал двух лучших игроков НБА
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма назвал тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и лёгкого форварда команды «Финикс Санз» Кевина Дюранта лучшими игроками, за которыми он наблюдал.

«Я наблюдал за множеством разных игроков, а не за одним. Но в последнее время, за последние пару лет, я бы сказал, что Яннис Адетокунбо и Кевин Дюрант — лучшие игроки, за которыми я наблюдал», — приводит слова Вембаньямы NBA on TNT.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на последнем драфте. В сезоне-2022/2023 игрок выступал за французский клуб «Метрополитан 92» и стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда встречалась с «Монако» и проиграла в серии со счётом 0-3.

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