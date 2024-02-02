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Шакил О'Нил сравнивает Бола Бола с Виктором Вембаньямой, рост которых превышает 220 см: статистика, цитата

«Умеет всё и немного больше». Шак настаивает, что Бол Бол как минимум не хуже Вембаньямы
Арина Ершова
Шак настаивает, что Бол Бол не хуже Вембаньямы
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Всё потому, что между О'Нилом и сыном Мануте Бола есть история.

Вскоре после того, как Шакил О'Нил завершил свою игровую карьеру, он начал работать экспертом на телевидении. Его по сей день можно увидеть в эфире шоу Inside the NBA («Внутри НБА») вместе с Эрни Джонсоном, Чарльзом Баркли и другими. И, хотя эта программа во многом известна благодаря ведущим и их чувству юмора, она всё же остаётся аналитической. Поэтому несколько месяцев назад Шак со всей серьёзностью высказал следующее мнение: «Вы ведёте себя так, будто никогда не видели парня вроде Виктора Вембаньямы. Нет, видели. Его зовут Бол Бол. И я стою на том, что сказал».

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Такое сравнение многих повергло в шок. Ведь как можно ставить таланта поколения, одного из самых востребованных проспектов последних лет в один ряд с парнем, который имеет шесть очков и четыре подбора по карьере? Особенно теперь, когда Вембаньяма является лидером гонки за награду новичку года с дабл-даблом за сезон, а Бол в среднем не проводит и восьми минут на площадке. Неудивительно, что Дизелю до сих пор припоминают сказанное. На днях эксперта спросили, не изменилось ли его мнение относительно обоих игроков.

Ответ был следующим: «У Вемби больше желания. Бол Бол ленивый как чёрт. Он умеет всё, что умеет Вемби, и даже немного больше. У него есть дриблинг, трёхочковый бросок, хорошее ведение, флоатер… Он просто ленив. Так что я остаюсь при своём мнении. Бол Бол был первым парнем ростом в 225 см, который обладал подобными навыками. Я не говорю, что Бол лучше, я просто говорю, что он был первым таким парнем».

Тут Шак не только противоречит сам себе, но и делает важную фактическую ошибку. На драфт-комбайне 2019 года Бола Бола замерили далеко не в 225 см, а «всего» в 215 см. Это босиком. В кроссовках его рост составлял где-то 219 см, однако в нынешнем сезоне в «Финиксе» он числится на один дюйм выше (221 см). Видимо, вытянулся к своим 24 годам.

Факт о Мануте Боле

Факт о Мануте Боле

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

А вот рост 19-летнего Виктора составлял 222 см и без обуви. То есть на площадке он фактически достигает отметки где-то в 226 см. Более того, размах рук Вемби — ровно восемь футов (244 см), в то время как у Бола этот показатель насчитывает на четыре-пять дюймов меньше (231–233 см). При этом «большой» из Судана весит 99 кг, а его младший коллега — только 94 кг. Однако с точки зрения атлетизма Вембаньяма всё равно впереди.

То есть в плане габаритов Бол всё-таки уступает Вемби, и ставить их в одну категорию уже было бы не совсем правильно. Но теперь поговорим о главной причине, по которой заявление О'Нила кажется таким диким, — это разница в наборе навыков. Одного взгляда на их статистику будет достаточно, чтобы сделать все необходимые выводы. И раз уж Бол проводит в лиге пятый сезон, а Вембаньяма — только первый, мы будем ориентироваться на карьерные показатели.

  • Виктор Вембаньяма: 42 матча, 28,6 минуты, 46,5% с игры, 30,1% из-за дуги, 80,9% со штрафной, 10,1 подбора, 3,1 передачи, 1,1 перехвата, 3,2 блока (лидер лиги), 3,4 потери, 2,3 фола, 20,6 очка в среднем.
  • Бол Бол: 135 матчей, 14,2 минуты, 54,1% с игры, 30,3% из-за дуги, 74,1% со штрафной, 3,7 подбора, 0,7 передачи, 0,3 перехвата, 0,8 блока, 1,1 потери, 1,0 фола, 6,1 очка в среднем.

Цифры не врут — разница между Болом Болом и Виктором на самом деле разительная. Оба игрока обладают довольно уникальным телосложением, но Вемби смотрится на площадке в разы органичнее. То, как плавно он двигается при собственном росте, вызывает восхищение. Он двигается не как бигмен, он двигается как защитник. Чего, увы, нельзя сказать о Боле.

Француз куда быстрее, обладает лучшей координацией и, вдобавок ко всему, заметно более высоким баскетбольным IQ. Это отражается не только в том, как он принимает решения на обоих концах площадки, но и в его навыках пасующего. Вембаньяма очевидно более стабилен и универсален в нападении, так как является куда лучшим болл-хэндлером и финишёром, а ещё привносит тонну влияния в обороне. Он намного лучше утилизирует свой рост — особенно под кольцом — и является лидером лиги по блокам (а также по их сумме с перехватами — 4,3).

Если базовой статистики вместе со всем вышесказанным всё ещё недостаточно, можно обратиться к более продвинутым показателям:

МетрикаВиктор ВембаньямаБол Бол (по карьере)
VORP (Value OverReplacement), или «полезность относительно замены», где «-2,0» — замена«+1,4» — 45-й результат в лиге и лучший в «Сан-Антонио»«+0,5»
Персональный защитный рейтинг (количество очков, которые игрок позволяет сопернику за 100 владений)109 — лучший результат в «Сан-Антонио», который идёт 25-м по этому показателю в лиге111
PER (Players EfficiencyRating), или «персональный рейтинг эффективности», где среднее значение по лиге — 1521,714,3
Процент передач, или сколько бросков с игры были оформлены с передачи игрока (относительно общего количества)17,7%7,2%
Процент блоков, или сколько бросков оппонента были заблокированы игроком (относительно общего количества)9,6%5,4%
Коэффициент задействования31%17,7%
DPM (Daily Plus-Minus) от DARKO — метрика, которая оценивает влияние игрока на счёт будущих матчей4,60,2

В общем, Бол не двигается, не читает игру и не защищается так, как Вемби. И чем больше углубляешься в подробности, тем более удивительным кажется высказывание Шака. Но те, кто следил за сыном Мануте Бола ещё до того, как он ушёл во втором раунде драфта-2019, уже догадываются, в чём тут дело.

Во-первых, когда-то Шак тренировал Бола в молодёжной лиге AAU. Во-вторых, напарником «большого» по той команде был старший сын О'Нила, Шариф. Так уж получилось, что парни сдружились, в то время как суданец произвёл неизгладимое впечатление на Шакила. В 2019 году он даже заявил, что предпочёл бы сделать франчайзером Бола, нежели первого номера того драфта Зайона Уильямсона:

«Хотите — верьте, хотите — нет, но я бы выбрал Бола Бола. Они с Шарифом друзья, и я видел, на что способен этот парень. Например, когда я был его тренером в AAU, мы никогда не проигрывали. У него есть всё. Рост, бросок, дриблинг, пас. Но никто об этом не знает, потому что он всегда был травмирован».

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Теперь понятно, чем объясняются эти необъяснимые на первый взгляд высказывания О'Нила. Конечно, в 2019 году Бол был этаким «единорогом», высоченным парнем с неплохим потенциалом. Вот только это никак не выразилось в его дебютном сезоне. И тут можно сколько угодно уповать на сослагательное наклонение. А что, если бы Бол Бол не травмировался? А что, если бы он провёл ещё год в колледже? А что, если бы ему давали больше минут?

Надо понимать, что если бы Бол имел такой же потенциал, что и Вембаньяма, то и пользовался бы тем же уровнем доверия, что и Вембаньяма. И да, в здоровом виде он действительно показывал достойное выступление — но даже и не приблизился к Виктору. Так что сравнивать их между собой в 2024 году, наверное, не стал бы никто, кроме самого Шака. Ведь всё, на что теперь может рассчитывать Бол, — это остаться в НБА ещё на пять лет, в ротации какой-нибудь относительно успешной команды. Для Вемби пиком — причём довольно достижимым — будет включение в баскетбольный Зал славы. Ну и кто тут первый в своём роде?

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