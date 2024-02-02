«Умеет всё и немного больше». Шак настаивает, что Бол Бол как минимум не хуже Вембаньямы

Вскоре после того, как Шакил О'Нил завершил свою игровую карьеру, он начал работать экспертом на телевидении. Его по сей день можно увидеть в эфире шоу Inside the NBA («Внутри НБА») вместе с Эрни Джонсоном, Чарльзом Баркли и другими. И, хотя эта программа во многом известна благодаря ведущим и их чувству юмора, она всё же остаётся аналитической. Поэтому несколько месяцев назад Шак со всей серьёзностью высказал следующее мнение: «Вы ведёте себя так, будто никогда не видели парня вроде Виктора Вембаньямы. Нет, видели. Его зовут Бол Бол. И я стою на том, что сказал».

Такое сравнение многих повергло в шок. Ведь как можно ставить таланта поколения, одного из самых востребованных проспектов последних лет в один ряд с парнем, который имеет шесть очков и четыре подбора по карьере? Особенно теперь, когда Вембаньяма является лидером гонки за награду новичку года с дабл-даблом за сезон, а Бол в среднем не проводит и восьми минут на площадке. Неудивительно, что Дизелю до сих пор припоминают сказанное. На днях эксперта спросили, не изменилось ли его мнение относительно обоих игроков.

Ответ был следующим: «У Вемби больше желания. Бол Бол ленивый как чёрт. Он умеет всё, что умеет Вемби, и даже немного больше. У него есть дриблинг, трёхочковый бросок, хорошее ведение, флоатер… Он просто ленив. Так что я остаюсь при своём мнении. Бол Бол был первым парнем ростом в 225 см, который обладал подобными навыками. Я не говорю, что Бол лучше, я просто говорю, что он был первым таким парнем».

Тут Шак не только противоречит сам себе, но и делает важную фактическую ошибку. На драфт-комбайне 2019 года Бола Бола замерили далеко не в 225 см, а «всего» в 215 см. Это босиком. В кроссовках его рост составлял где-то 219 см, однако в нынешнем сезоне в «Финиксе» он числится на один дюйм выше (221 см). Видимо, вытянулся к своим 24 годам.

Факт о Мануте Боле Фото: «Чемпионат»/Getty Images

А вот рост 19-летнего Виктора составлял 222 см и без обуви. То есть на площадке он фактически достигает отметки где-то в 226 см. Более того, размах рук Вемби — ровно восемь футов (244 см), в то время как у Бола этот показатель насчитывает на четыре-пять дюймов меньше (231–233 см). При этом «большой» из Судана весит 99 кг, а его младший коллега — только 94 кг. Однако с точки зрения атлетизма Вембаньяма всё равно впереди.

То есть в плане габаритов Бол всё-таки уступает Вемби, и ставить их в одну категорию уже было бы не совсем правильно. Но теперь поговорим о главной причине, по которой заявление О'Нила кажется таким диким, — это разница в наборе навыков. Одного взгляда на их статистику будет достаточно, чтобы сделать все необходимые выводы. И раз уж Бол проводит в лиге пятый сезон, а Вембаньяма — только первый, мы будем ориентироваться на карьерные показатели.

Виктор Вембаньяма: 42 матча, 28,6 минуты, 46,5% с игры, 30,1% из-за дуги, 80,9% со штрафной, 10,1 подбора, 3,1 передачи, 1,1 перехвата, 3,2 блока (лидер лиги), 3,4 потери, 2,3 фола, 20,6 очка в среднем.

Бол Бол: 135 матчей, 14,2 минуты, 54,1% с игры, 30,3% из-за дуги, 74,1% со штрафной, 3,7 подбора, 0,7 передачи, 0,3 перехвата, 0,8 блока, 1,1 потери, 1,0 фола, 6,1 очка в среднем.

Цифры не врут — разница между Болом Болом и Виктором на самом деле разительная. Оба игрока обладают довольно уникальным телосложением, но Вемби смотрится на площадке в разы органичнее. То, как плавно он двигается при собственном росте, вызывает восхищение. Он двигается не как бигмен, он двигается как защитник. Чего, увы, нельзя сказать о Боле.

Француз куда быстрее, обладает лучшей координацией и, вдобавок ко всему, заметно более высоким баскетбольным IQ. Это отражается не только в том, как он принимает решения на обоих концах площадки, но и в его навыках пасующего. Вембаньяма очевидно более стабилен и универсален в нападении, так как является куда лучшим болл-хэндлером и финишёром, а ещё привносит тонну влияния в обороне. Он намного лучше утилизирует свой рост — особенно под кольцом — и является лидером лиги по блокам (а также по их сумме с перехватами — 4,3).

Если базовой статистики вместе со всем вышесказанным всё ещё недостаточно, можно обратиться к более продвинутым показателям:

Метрика Виктор Вембаньяма Бол Бол (по карьере) VORP (Value OverReplacement), или «полезность относительно замены», где «-2,0» — замена «+1,4» — 45-й результат в лиге и лучший в «Сан-Антонио» «+0,5» Персональный защитный рейтинг (количество очков, которые игрок позволяет сопернику за 100 владений) 109 — лучший результат в «Сан-Антонио», который идёт 25-м по этому показателю в лиге 111 PER (Players EfficiencyRating), или «персональный рейтинг эффективности», где среднее значение по лиге — 15 21,7 14,3 Процент передач, или сколько бросков с игры были оформлены с передачи игрока (относительно общего количества) 17,7% 7,2% Процент блоков, или сколько бросков оппонента были заблокированы игроком (относительно общего количества) 9,6% 5,4% Коэффициент задействования 31% 17,7% DPM (Daily Plus-Minus) от DARKO — метрика, которая оценивает влияние игрока на счёт будущих матчей 4,6 0,2

В общем, Бол не двигается, не читает игру и не защищается так, как Вемби. И чем больше углубляешься в подробности, тем более удивительным кажется высказывание Шака. Но те, кто следил за сыном Мануте Бола ещё до того, как он ушёл во втором раунде драфта-2019, уже догадываются, в чём тут дело.

Во-первых, когда-то Шак тренировал Бола в молодёжной лиге AAU. Во-вторых, напарником «большого» по той команде был старший сын О'Нила, Шариф. Так уж получилось, что парни сдружились, в то время как суданец произвёл неизгладимое впечатление на Шакила. В 2019 году он даже заявил, что предпочёл бы сделать франчайзером Бола, нежели первого номера того драфта Зайона Уильямсона:

«Хотите — верьте, хотите — нет, но я бы выбрал Бола Бола. Они с Шарифом друзья, и я видел, на что способен этот парень. Например, когда я был его тренером в AAU, мы никогда не проигрывали. У него есть всё. Рост, бросок, дриблинг, пас. Но никто об этом не знает, потому что он всегда был травмирован».

Теперь понятно, чем объясняются эти необъяснимые на первый взгляд высказывания О'Нила. Конечно, в 2019 году Бол был этаким «единорогом», высоченным парнем с неплохим потенциалом. Вот только это никак не выразилось в его дебютном сезоне. И тут можно сколько угодно уповать на сослагательное наклонение. А что, если бы Бол Бол не травмировался? А что, если бы он провёл ещё год в колледже? А что, если бы ему давали больше минут?

Надо понимать, что если бы Бол имел такой же потенциал, что и Вембаньяма, то и пользовался бы тем же уровнем доверия, что и Вембаньяма. И да, в здоровом виде он действительно показывал достойное выступление — но даже и не приблизился к Виктору. Так что сравнивать их между собой в 2024 году, наверное, не стал бы никто, кроме самого Шака. Ведь всё, на что теперь может рассчитывать Бол, — это остаться в НБА ещё на пять лет, в ротации какой-нибудь относительно успешной команды. Для Вемби пиком — причём довольно достижимым — будет включение в баскетбольный Зал славы. Ну и кто тут первый в своём роде?