Евролига, 31 января: результаты игрового дня
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Вчера, 31 января, состоялось четыре матча в рамках 24-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.
31 января, результаты игрового дня:
- «Жальгирис» (Литва) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 96:70;
- «Монако» — «Партизан» (Сербия) — 85:70;
- «Панатинаикос» (Греция) — «Олимпия» Милан (Италия) — 79:62;
- «Барселона» (Испания) — «Виртус» (Италия) — 84:57.
В данный момент мадридский «Реал» возглавляет таблицу главного европейского баскетбольного турнира. Команда одержала 21 победу и потерпела три поражения после 24 проведённых матчей. На втором месте находится каталонская «Барселона». Третью-пятую позиции делят «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Виртус».
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Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
96 : 70
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Османи, Oturu, Willis, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 70
Партизан
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
Партизан: Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2024, среда. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
79 : 62
Олимпия Милан
Милан, Италия
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Мораитис, Бальцеровски, Папапетру, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou
Олимпия Милан: Ло, Макгрудер, Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2024, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
84 : 57
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Lomazs, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
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