Евролига, 31 января: результаты игрового дня

Вчера, 31 января, состоялось четыре матча в рамках 24-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

31 января, результаты игрового дня:

«Жальгирис» (Литва) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 96:70;

«Монако» — «Партизан» (Сербия) — 85:70;

«Панатинаикос» (Греция) — «Олимпия» Милан (Италия) — 79:62;

«Барселона» (Испания) — «Виртус» (Италия) — 84:57.

В данный момент мадридский «Реал» возглавляет таблицу главного европейского баскетбольного турнира. Команда одержала 21 победу и потерпела три поражения после 24 проведённых матчей. На втором месте находится каталонская «Барселона». Третью-пятую позиции делят «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Виртус».

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