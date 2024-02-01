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Стало известно расписание первых матчей второго этапа Единой лиги

Стало известно расписание первых матчей второго этапа Единой лиги
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Единая лига ВТБ на своём официальном сайте опубликовала расписание первых матчей второго этапа чемпионата.

Единая лига. Турнирная таблица регулярки
Единая лига. Календарь регулярки

Второй этап. Группа А:

10 февраля (суббота):

  • 17:00 мск. УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь). 

11 февраля (воскресенье):

  • 15:30 мск. «Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва).
  • 17:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

Второй этап. Группа Б

9 февраля (пятница):

  • 17:00 мск. «Астана» — «Пари Нижний Новгород».
  • 18:00 мск. «Автодор» (Саратов) — «Руна» (Москва).

10 февраля (суббота):

  • 15:00 мск. МБА (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург).
  • 16:00 мск. «Самара» — «Минск».

12 февраля (понедельник):

  • 17:00 мск. «Астана» — «Автодор».

13 февраля (вторник):

  • 18:30 мск. «Самара» — «Руна».
  • 19:00 мск. «Минск» — «Уралмаш».
  • 19:30 мск. «Пари НН» — МБА. 
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