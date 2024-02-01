Стало известно расписание первых матчей второго этапа Единой лиги
Единая лига ВТБ на своём официальном сайте опубликовала расписание первых матчей второго этапа чемпионата.
Второй этап. Группа А:
10 февраля (суббота):
- 17:00 мск. УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь).
11 февраля (воскресенье):
- 15:30 мск. «Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва).
- 17:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Второй этап. Группа Б
9 февраля (пятница):
- 17:00 мск. «Астана» — «Пари Нижний Новгород».
- 18:00 мск. «Автодор» (Саратов) — «Руна» (Москва).
10 февраля (суббота):
- 15:00 мск. МБА (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург).
- 16:00 мск. «Самара» — «Минск».
12 февраля (понедельник):
- 17:00 мск. «Астана» — «Автодор».
13 февраля (вторник):
- 18:30 мск. «Самара» — «Руна».
- 19:00 мск. «Минск» — «Уралмаш».
- 19:30 мск. «Пари НН» — МБА.
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