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Остин Ривз — о победе «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса: мы все тут талантливые игроки

Остин Ривз — о победе «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса: мы все тут талантливые игроки
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (114:105). Примечательно, что калифорнийский клуб справился без своих лидеров — Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Мы все тут талантливые игроки. И сегодня у нас появилась возможность показать миру, что мы из себя представляем.

Перед игрой мы собрались вместе и поговорили о том, что единственное, что мы можем сделать, — выйти на площадку и сыграть, выложившись на максимум, не думая о результате.

Наверное, вы помните, что Леброн недавно говорил, что мы просто должны делать свою работу. Это мы и сделали сегодня. Мы не совершили что-то особенное. Речь идёт совсем не о том, что у нас был отличный план на игру. Мы просто вышли и бились до конца. Выложились на все 110 процентов в защите. Оставили на площадке все силы, избегали ненужных фолов. Надо продолжать в том же духе», – приводит слова Ривза ESPN US.

Ривз стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка.

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