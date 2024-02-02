Президент Единой лиги: «Астана» — явный фаворит на попадание в восьмёрку сильнейших

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о выступлении казахстанской «Астаны» в текущем сезоне.

«Конечно, изменения есть. Прежде всего в организации матчей, в подходе к комплектованию команды, ну и маркетинговые вещи начинают немного работать. А получилось это благодаря тому, что появился спортивный результат. Спортивные результаты всегда повышают внимание к клубу. Мне кажется, руководство «Астаны» выбрало правильный вектор.

Спортивные результаты — это то, на что сегодня в лиге обращают наибольшее внимание. «Астана» очень серьёзно укрепилась и показывает хороший баскетбол. Эта команда — явный фаворит на попадание в восьмёрку сильнейших.

«Астана» — крепкий партнёр Единой лиги, та история, что нас связывает, очень серьёзная и крутая. Мы надеемся, что сейчас пошёл новый виток их развития. Результаты улучшились, руководство делает всё для того, чтобы болельщики были довольны», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

В текущем сезоне Единой лиги клуб из Казахстана одержал 10 побед в 26 матчах и располагается на 10-й строчке в таблице.