В «Партизане» отреагировали на слухи об интересе к Джанану Мусе

Сербский «Партизан» сделал заявление на фоне информации о том, что он претендует на игрока «Реала» Джанана Мусу. В клубе из Белграда дали понять, что они не заинтересованы в подписании форварда испанского гранда.

«Мы стали свидетелями того, что на важном этапе сезона в Сети появляются новости о том, что один из лучших игроков «Реала» Джанан Муса получил предложение от «Партизана». При всём уважении к Мусе и его неоспоримым игровым качествам, эта новость не соответствует действительности, поскольку никто из клуба не связывался с ним или его агентом», – говорится в официальном сообщении команды.

Ранее портал Defensa Central, приближённый к «Реалу», опубликовал информацию о том, что «Партизан» сделал выгодное предложение форварду мадридцев Мусе. Сообщалось, что партизанский клуб предлагает Джанану контракт на три года, по которому заработная плата баскетболиста составит € 2 млн. Отметим, что текущий трудовой договор Мусы и «Реала» истекает летом 2025 года.