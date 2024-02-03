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Главный тренер «Реала» назвал текущий период команды «трудным» из-за потери концентрации

Главный тренер «Реала» назвал текущий период команды «трудным» из-за потери концентрации
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Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео высказался о выступлениях команды в последних матчах.

«Сейчас трудный период, чтобы сохранять концентрацию, потому что мы начали думать и о других вещах». Мой отец спрашивает меня, когда я играю, и я говорю: «Всегда». Каждый раз, когда вы включаете телевизор, идёт баскетбольный матч «Реала». При таком графике сложно всегда быть сосредоточенным», — приводит слова Матео Basket News.

1 февраля испанская команда на домашнем паркете обыграла АСВЕЛ (86:79). В следующем туре «сливочных» ожидает выездной матч в Италии. Соперником «Реала» станет «Олимпия Милан», представляющая одноимённый город. Игра состоится 8 февраля.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
08 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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