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Евролига, 2 февраля: результаты игрового дня

Евролига, 2 февраля: результаты игрового дня
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Вчера, 2 февраля, состоялось пять матчей в рамках 25-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

2 февраля, результаты игрового дня:

  • «Анадолу Эфес» (Турция) — «Олимпия Милан» (Италия) — 79:73;
  • «Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:68;
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 76:85;
  • «Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 76:69;
  • «Виртус Болонья» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 88:84.
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В данный момент мадридский «Реал» возглавляет таблицу главного европейского баскетбольного турнира. Команда одержала 22 победы и потерпела три поражения после 25 проведённых матчей. На втором месте находится каталонская «Барселона».

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 февраля 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 73
Олимпия Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Клайберн, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Willis, Jones
Олимпия Милан: Ло, Макгрудер, Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 февраля 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
80 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Мораитис, Бальцеровски, Папапетру, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 февраля 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
76 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Смарт, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, dos Santos
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
88 : 84
Партизан
Белград, Сербия
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Партизан: Смит, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 февраля 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 73
Олимпия Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Клайберн, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Willis, Jones
Олимпия Милан: Ло, Макгрудер, Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
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