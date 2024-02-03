Евролига, 2 февраля: результаты игрового дня

Вчера, 2 февраля, состоялось пять матчей в рамках 25-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

2 февраля, результаты игрового дня:

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Олимпия Милан» (Италия) — 79:73;

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:68;

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 76:85;

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 76:69;

«Виртус Болонья» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 88:84.

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В данный момент мадридский «Реал» возглавляет таблицу главного европейского баскетбольного турнира. Команда одержала 22 победы и потерпела три поражения после 25 проведённых матчей. На втором месте находится каталонская «Барселона».