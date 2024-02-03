В «Локомотиве» высказались о матче с «Руной» в рамках Единой лиги

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Александра Секулича Юрица Жужа поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Руной».

«Руна» – серьёзный соперник. У них хорошая смесь опыта и молодого задора под руководством грамотного тренера. Наша главная задача – выйти на матч с настроем обороняться, потому что «Руна» на своей площадке весьма хороша. Мы должны быть агрессивными, чтобы не дать им сыграть в свой баскетбол. Завтра у нашего соперника ничего не должно получаться легко», — приводит слова Жужы сайт Единой лиги.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2023/2024 «Руна» — «Локомотив-Кубань» состоится сегодня, 3 февраля, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.