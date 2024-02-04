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Симмонс ответил фанатам «Филадельфии», освиставшим его после матча в Пенсильвании

Симмонс ответил фанатам «Филадельфии», освиставшим его после матча в Пенсильвании
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Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс прокомментировал свист со стороны болельщиков «Филадельфии Сиксерс» после сегодняшнего матча в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне смешно от этого. Взрослые мужчины разозлились и кричали на меня», – приводит слова Симмонс Clutch Points.

Сегодня, «Бруклин Нетс» в гостях одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 136:121. После игры фанаты команды из Пенсильвании освистали своего бывшего первого номера драфта Симмонса. Отметим, что Бен играл за «Филадельфию» с 2016 по 2022 год.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Бен принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,1 передачи. В нынешнем сезоне на его счету участие в восьми матчах, в которых он в среднем набирал 6,1 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 7 передач.

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