Стало известно, кто возглавит команду Востока на Матче звёзд НБА

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс и его тренерский штаб будут руководить командой Восточной конференции на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации NBA Buzz, в случае победы Док Риверс планирует передать заработанные деньги и кольцо Матча всех звёзд НБА бывшему главному тренеру «Милуоки Бакс» Эдриану Гриффину.

Напомним, в конце января руководство «Милуоки Бакс» приняло решение прекратить сотрудничество с Эдрианом Гриффином, который возглавлял команду с июня 2023 года. На его место был назначен Док Риверс.

Матч всех звёзд НБА пройдёт в городе Индианаполис, штат Индиана, в воскресенье, 18 февраля, на арене «Гейнбридж Филдхаус».