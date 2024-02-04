Анзулович высказался по поводу заключительной игры первого этапа Единой лиги

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» (77:68).

«Во-первых, хотел бы поздравить свою команду с победой! Отдельно отмечу игру в третьей и заключительной четвертях. В первой половине мы не контролировали игру, как того хотели и как изначально планировали. В большом перерыве поговорили с командой и ментально перезагрузились, подошли к матчу с пониманием, как мы хотели бы играть. Как следствие, команда показала хорошую игру во второй половине матча. Хотел бы поздравить и «Парму» с выходом в Топ-6, это важное достижение для команды, города и пермских болельщиков. Я лично знаю, насколько горячо они поддерживают свою команду и создают лучшую атмосферу на матчах в России», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.