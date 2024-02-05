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«Бостон» с разницей +40 разгромил «Мемфис», Тейтум набрал 34 очка

«Бостон» с разницей +40 разгромил «Мемфис», Тейтум набрал 34 очка
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой разгромной победой хозяев со счётом 131:91.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 34 очка. Кристапс Порзингис записал в свой актив 26 очков.

Лучшей результативностью в составе «Мемфиса» отличился Скотти Пиппен, набрав 19 очков.

Таким образом, «Бостон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Мемфис», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти матчей.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Атланта Хоукс», а «Мемфис» проведёт матч с «Нью-Йорк Никс». Матчи пройдут 8 и 7 февраля соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
131 : 91
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Порзингис - 26, Уайт - 15, Хорфорд - 11, Кета - 8, Холидэй - 7, Притчард - 6, Бриссетт - 6, Михайлюк - 6, Стивенс - 5, Хозер - 3, Уолш - 2, Корнет - 2, Бэнтон
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 19, Джексон - 18, Родди - 14, Гильярд - 13, Кеннард - 11, Хёрт - 7, Джемисон - 6, Эвбуомван - 3
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