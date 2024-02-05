«Бостон» с разницей +40 разгромил «Мемфис», Тейтум набрал 34 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой разгромной победой хозяев со счётом 131:91.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 34 очка. Кристапс Порзингис записал в свой актив 26 очков.

Лучшей результативностью в составе «Мемфиса» отличился Скотти Пиппен, набрав 19 очков.

Таким образом, «Бостон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Мемфис», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти матчей.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Атланта Хоукс», а «Мемфис» проведёт матч с «Нью-Йорк Никс». Матчи пройдут 8 и 7 февраля соответственно.