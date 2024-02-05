Грин высказался о поражении в матче, где Карри набрал 60 очков

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу поражения в матче с «Атлантой Хоукс», когда лидер его команды Стефен Карри сумел записать в свой актив 60 очков.

«Проиграть в этот день очень обидно, особенно учитывая, что Стеф Карри провёл такой вечер… Когда ты проигрываешь игру и парень из твоей команды уходит вот так… Это ещё хуже. Ты чувствуешь, что ты не выдержал напора, не выполнил свою часть сделки», — сказал Грин на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» со счётом 141:134 в овертайме обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».