Джанан Муса, установивший рекорд «Реала», стал MVP января в Евролиге

Защитник мадридского «Реала» Джанан Муса признан самым ценным игроком Евролиги по итогам января. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Отметим, что 24-летний Муса занял второе место в рейтинге самых молодых MVP месяца в Евролиге за всю историю. В октябре 2017 года тогдашний баскетболист «Реала» Лука Дончич завоевал это звание в 18 лет.

Баскетболисты «Реала» побеждают в номинации MVP месяца в третий раз подряд. В ноябре это звание получил Факундо Кампаццо, в декабре — Мария Хезонья. В январе Муса в среднем за игру набирал 19,9 очков, а 5 января в матче со своим бывшим клубом «Анадолу Эфес» установил рекорд «Реала», набрав 40 очков за три периода и один овертайм. Это так же рекорд для самого Мусы: он стал 10-м игроком Евролиги, сумевшим набрать такое количество очков в одном матче.

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