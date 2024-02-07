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Чендлер Парсонс назвал два наиболее вероятных клуба НБА для продолжения карьеры Леброна

Чендлер Парсонс назвал два наиболее вероятных клуба НБА для продолжения карьеры Леброна
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Экс-баскетболист НБА Чендлер Парсонс рассказал, в каких клубах с высокой вероятностью продолжит карьеру 39-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее Чендлер заявил, что Леброн перейдёт в тот клуб, который подпишет на драфте его 19-летнего сына Бронни Джеймса.

«Хотя перспективы Бронни на драфте неопределённы, учитывая его текущие выступления за Университет Южной Калифорнии, есть предположения о потенциальных местах его дальнейшей карьеры. Учитывая связи Леброна с «Кливлендом» и «Майами», обе команды являются логичным выбором для Бронни.

«Кливленд Кавальерс» имеет сентиментальную ценность для Леброна, поскольку именно здесь он начал свою карьеру в НБА и выиграл свой первый чемпионат. Возвращение в «Кливленд» может стать для Леброна поворотным моментом и позволит Бронни пойти по стопам своего отца, играя за ту же команду, где Леброн оставил свой след.

С другой стороны, «Майми Хит» предлагает конкурентную среду и сильную организационную культуру. Леброн добился успеха в «Хит», выиграв два чемпионата, и воссоединение в Майами может дать возможность Леброну и Бронни бороться вместе, играя в городе, с которым у них обоих есть связи.

«Лос-Анджелес Лейкерс», нынешняя команда Леброна, также может быть вариантом, но они, как известно, придерживаются режима «побеждай сейчас» и не будут заинтересованы в развитии молодых талантов», — приводит слова Парсонса Fadeaway World.

С 2018 года Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». До этого в своей карьере он играл только за два клуба НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит».

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