Лука Дончич вышел на первое место по очкам за игру в этом сезоне

24-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вышел на первое место в Национальной баскетбольной лиге по очкам за игру. В среднем словенец набирает 34,5 очка за игру.

Также стоит отметить, что Дончич зарабатывает 8,6 подбора и 9,4 передачи.

В конце января разыгрывающий набрал 73 очка в матче с «Атлантой Хоукс».

Напомним, сегодня на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс». Победу со счётом 119:107 одержали гости.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Далласа» Кайри Ирвинг, набравший 36 очков при двух подборах и пяти передачах, и Лука Дончич, на счету которого 35 набранных очков, 18 подборов и девять результативных передач.