Единая лига ВТБ провела переговоры в Минске

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко провёл рабочую встречу в Минске с председателем Белорусской федерации баскетбола Максимом Рыженковым, генеральным секретарём БФБ Анастасией Марининой, а также новым руководством БК «Минск» в лице Петра Ивашкова.

На встрече обсуждалось текущее положение дел в клубе и федерации, взаимодействие с Единой лигой, подготовка профессиональных баскетболистов, а также совместная стратегия развития.

Стоит отметить, что в этом сезоне на матче «Минск» — ЦСКА на «Минск Арене» был установлен рекорд посещаемости Единой лиги — 9017 зрителей.

«Минск» потерпел поражение во всех 26 матчах регулярного первенства.