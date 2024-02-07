Экс-игрок НБА считает, что «Детройт» не смог бы пробиться в плей-офф Евролиги

Бывший форвард НБА Чима Монеке высказал мнение о том, что «Детройт Пистонс» не смог бы обеспечить себе прямую путевку в плей-офф Евролиги в регулярном чемпионате 2023-24 годов.

«Детройт Пистонс» в Евролиге — это максимум плей-ин. Это то, о чем люди должны спросить. Подумайте обо всех молодых ребятах, которые у них есть. И если бы они имели дело с европейскими тренерами, они бы не справились с этой задачей.

Дело не в правилах баскетбола, и то, к чему вы привыкли. Там парни набирают в среднем по 20 или около того очков, а тут ты приезжаешь сюда, игра длится 40 минут, и ты не играешь всю первую четверть. Как вы справляетесь с этим? В среднем ты проводишь 14 минут за игру. В НБА ты можешь играть 26. Это совсем другое», — приводит слова Монеке Basket News.

Стоит отметить, что сейчас в составе «Пистонс» 12 игроков моложе 25 лет.