Олимпийская чемпионка Елена Делле Донн завершит карьеру

Олимпийская чемпионка, американская баскетболистка Елена Делле Донн приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщил спортивный обозреватель и инсайдер НБА для ESPN Рамона Шелбёрн.

Сообщается, что Донн не намерена подписывать однолетнее супермаксимальное предложение от «Вашингтон Мистикс».

По окончании колледжа Делле Донн выставила свою кандидатуру на драфт WNBA 2013 года, где была выбрана под общим вторым номером клубом «Чикаго Скай», где провела три полноценных сезона. В межсезонье 2017 года, за несколько дней до завершения её текущего контракта, Делле Донн обменяли в «Вашингтон Мистикс».

В составе национальной команды США стала чемпионкой летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и победительницей чемпионата мира 2018 года в Испании.