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Матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» перенесён на другое время

Матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» перенесён на другое время
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Баскетбольный клуб «Зенит» объявил об изменении времени начала матча 27-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Изначально встреча была назначена на 11 февраля и должна была начаться в 17:30 по московскому времени. Новое время начала — 13:00.

«В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится историческое событие — первый домашний матч хоккейного клуба СКА на новой «СКА-Арене». По причине большого количества обращений со стороны болельщиков и организаций было принято решение о переносе времени начала баскетбольного матча.

Все купленные ранее билеты и абонементы остаются действительными на новое время. БК «Зенит» выражает болельщикам и партнёрам благодарность за понимание и поддержку!» — говорится в заявлении пресс-службы.

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