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«Детройт Пистонс» отчислил двух игроков

«Детройт Пистонс» отчислил двух игроков
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«Детройт Пистонс» принял решение расстаться с Киллианом Хейзом и недавно обменянным из «Филадельфии Сиксерс» Дануэлом Хаусом-младшим. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

Отметим, что «Детройт» получил Хейза под седьмым номером на драфте НБА 2020 года. В нынешнем сезоне Киллиан к настоящему моменту принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, где в среднем набирал семь очков, совершал 2,8 подбора и отдавал 4,9 передачи, проводя на площадке 24,2 минуты.
В настоящий момент «Пистонс» занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции (семь побед – 43 поражения).

Ранее сообщалось, что «Детройт» отчислил атакующего защитника Джо Харриса.

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