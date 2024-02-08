«Детройт Пистонс» отчислил Джо Харриса

«Детройт Пистонс» принял решение отчислить атакующего защитника Джо Харриса. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харрис принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 2,4 очка, совершал 0,8 подбора и отдавал 0,6 передачи. Начало сезона игрок пропустил из-за травмы. Сейчас ему 32 года.

«Детройт» в настоящий момент занимает 15-е место в турнирной таблице и Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Игроки «Пистонс» одержали семь побед и потерпели 43 поражения.

Ранее сообщалось, что игроки «Детройта» Алек Бёркс и Боян Богданович перейдут в «Нью-Йорк Никс». «Пистонс» же в результате получат Квентина Гримса, Эвана Фурнье и Малачи Флинна.