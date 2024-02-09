Результаты всех матчей Евролиги 8 февраля
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Завершились пять матчей 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
«Анадолу Эфес» победил «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 105:91. «Баскония» принимала АСВЕЛ и взяла верх со счётом 94:80. «Валенсия» уступила «Олимпиакосу» со счётом 65:78. Лидер чемпионата «Реал» на выезде проиграл «Милану» (76:81). А «Партизан» дома не сумел справиться с «Баварией» – в напряжённом матче сербский клуб уступил со счётом 78:79.
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
08 февраля 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
105 : 91
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Клайберн, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Willis, Jones
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
08 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
94 : 80
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Котсар, Костелло, Theodore, Hrabar, Монеке
АСВЕЛ: Scott, Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Лайти, N'Diaye, Яаков
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
08 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
65 : 78
Олимпиакос
Пирей, Греция
Валенсия: Харпер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Робертсон, Оджелей, Пэнгос
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Wright, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
08 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
81 : 76
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия Милан: Ло, Макгрудер, Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Риччи, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
08 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
4-я четверть
78 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Партизан: Смит, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Радончич, Бонга, Лучич, Обст, Ибака, Харрис, Brankovic
«Реал» в настоящий момент продолжает возглавлять «Евролигу». На счету мадридского клуба 22 победы при четырёх поражениях. Второе место в турнирной таблице занимает «Барселона» (17 побед – восемь поражений). Топ-3 замыкает «Виртус» (16 побед – девять поражений).
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