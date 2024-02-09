Результаты всех матчей Евролиги 8 февраля

Завершились пять матчей 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Анадолу Эфес» победил «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 105:91. «Баскония» принимала АСВЕЛ и взяла верх со счётом 94:80. «Валенсия» уступила «Олимпиакосу» со счётом 65:78. Лидер чемпионата «Реал» на выезде проиграл «Милану» (76:81). А «Партизан» дома не сумел справиться с «Баварией» – в напряжённом матче сербский клуб уступил со счётом 78:79.

«Реал» в настоящий момент продолжает возглавлять «Евролигу». На счету мадридского клуба 22 победы при четырёх поражениях. Второе место в турнирной таблице занимает «Барселона» (17 побед – восемь поражений). Топ-3 замыкает «Виртус» (16 побед – девять поражений).