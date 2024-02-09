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Единая лига рассмотрит возможность переноса матча между «Астаной» и «Нижним Новгородом»

Единая лига ВТБ выступила с заявлением после переноса матча между клубами «Астана» и «Нижний Новгород», который должен был пройти сегодня, 9 февраля, в 17:00 мск, в рамках регулярного чемпионата. Причиной переноса стали циклон в Москве и буран в Астане. Из-за неблагоприятных погодных условий баскетболисты «Нижнего Новгорода» не смогла вылететь на встречу.

Как отметила пресс-служба Единой лиги, ею будет рассмотрена возможность переноса игры.

Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги «Астана» заняла 11-е место, одержав десять побед и потерпев 16 поражений. «Нижний Новгород» был 13-м (семь побед – 19 поражений).

На данный момент ближайший матч «Пари НН» запланирован на 13 февраля против «МБА», а «Астана» 12-го числа должна принять «Автодор».